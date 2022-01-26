Rusya'da Nazım Hikmet'in doğumunun 120. yılında anma etkinliği

Rusya’nın başkenti Moskova’da şair Nazım Hikmet Ran'ın doğumunun 120. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Nazım Hikmet Vakfı'nın iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'nın yanı sıra Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan, Rusya Yazarlar ve Yayıncılar Birliği (ASPİ) Başkanı Sergey Şargunov ile çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Samsar, burada yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet'in geride sayısız eser bıraktığını belirterek, "Nazım, vefatından bunca yıl sonra dahi dostluk köprüsünün kurulmasına vesile olmakta, bu bağlamda, Türkiye ve Rusya'dan bizlerin burada buluşmasına vesile olmuştur." dedi.

Hikmet'in esirlerinin birleştirici etkiye sahip olduğunu dile getiren Samsar, "Milli şairimiz Nazım'ın anısına ve mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Nazım Hikmet ayakta olduğu dönemde olduğu gibi şu anda kucak açmaya devam eden Rusya'ya da şükranlarımızı ifade ediyoruz." diye konuştu.

Moskova YEE Müdürü Özkan, Nazım Hikmet'in eserleriyle insanlarda güzel duygular yarattığını belirterek, "Biz, Moskova Yunus Emre Enstitüsü açıldığından beri senede en az iki defa Türk ve Rus dostlarımızla Nazım vesilesiyle bir araya gelebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Yazarlar ve Yayıncılar Birliği Başkanı Şargunov, Nazım Hikmet'in "efsane" olduğunu ve Rusya'da yaşadığı için Nazım ile gurur duyduklarını söyledi.

Konserle devam eden etkinlikte, Nazım Hikmet'in şiirleri okundu.

Etkinliğe katılanlara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Nazım Hikmet

15 Ocak 1902 yılında doğan dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran, 61 yaşında hayata veda etti.

Bakanlar Kurulu tarafından 1951'de Türk vatandaşlığından çıkarılan Nazım Hikmet, hayatının sonraki yıllarını Sofya, Varşova ve Moskova'da geçirdi, 3 Haziran 1963'te kalp krizi sonucu vefat etti.

Nazım Hikmet, vefatından 46 yıl sonra Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden Türk vatandaşlığına kabul edildi.