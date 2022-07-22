  • BIST 2.515,04
  • Altın 988.283
  • Dolar 17.7244
  • Euro 18.1413
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 29 °C
»

Rusya’dan 39 Avustralyalı güvenlik gücü ve bakanlık yetkilisine yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, Avustralya’nın İçişleri Bakanlığı’ndaki, polis teşkilatındaki ve sınır polisi teşkilatındaki 39 üst düzey çalışana yaptırım uyguladığını duyurdu.
Rusya’dan 39 Avustralyalı güvenlik gücü ve bakanlık yetkilisine yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Canberra'nın, Magnitsky Yasasının Avustralya versiyonuna uygun olarak resmi yaptırımları kabul etmesine yanıt olarak Rusya Federasyonu, (Rusya) ulusal kara listeye kolluk kuvvetleri, sınır kuvvetleri ve Avustralya'nın savunma sektörü müteahhitlerindeki 39 kişiyi ekledi” denildi.

Kara listeye alınan Avustralyalı yetkililer arasında emniyet müdürleri, ceza infaz kurumlarının üst düzey yetkilileri, acil durumlar genel direktörü, sınır polis teşkilatı üst düzey yetkilileri ve İçişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri bulunduğu belirtildi.

MAGNİTSKY YASASI NEDİR?

Magnitsky Yasası, 2009 yılında bir Moskova hapishanesinde Rus vergi avukatı Sergei Magnitsky'nin ölümünden sorumlu Rus yetkilileri cezalandırmayı amaçlayan ve Aralık 2012'de Başkan Barack Obama tarafından yasalaştırılan ve ABD Kongresi tarafından kabul edilen iki partili bir yasa tasarısıdır. Eski ismiyle ‘Rusya ve Moldova Jackson-Vanik İptal ve Sergei Magnitsky Hukukun Üstünlüğü Yasası’ olarak bilinen 2012 Hesap Verebilirlik Yasasıdır. 2016 Küresel Magnitsky Yasası, ABD hükümetine dünya çapında insan hakları suçlusu olarak kabul edilen yabancı hükümet yetkililerine yaptırım uygulama, varlıklarını dondurma ve ABD'ye girmelerini yasaklama yetkisi veriyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 8'e düşürdü22 Temmuz 2022 Cuma 15:25
  • Genç kızı taciz edip döven şehir magandası suç makinesi çıktı22 Temmuz 2022 Cuma 15:16
  • Açık artırma ile satılacak: 120 ay vade imkanı22 Temmuz 2022 Cuma 15:04
  • TOKİ'den vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı22 Temmuz 2022 Cuma 15:03
  • Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı22 Temmuz 2022 Cuma 15:01
  • TBMM Başkanı Şentop: Yeşil dünya ortak mesele22 Temmuz 2022 Cuma 15:00
  • Tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katılacak Rus heyeti İstanbul'a geldi22 Temmuz 2022 Cuma 15:00
  • Bakan Kirişçi açıkladı! Bugün hesaplara yatırılacak22 Temmuz 2022 Cuma 14:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar22 Temmuz 2022 Cuma 14:32
  • Rusya: Anlaşma bugün İstanbul'da imzalanacak22 Temmuz 2022 Cuma 13:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti