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Rusya'dan 'ABD Doları' kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ekonomik işbirliği direktörü Dmitry Birichevsky, rezervlerde ve dış ticarette ABD Doları kullanımını azaltmakta olduklarını bildirdi.
Rusya'dan 'ABD Doları' kararı

Foreks'te yer alan habere göre, RIA Novosti'ye demeç veren Birichevsky, ABD Doları yerine Batılı olmayan sermaye piyasalarına yöneldiklerini, yatırım projelerini dış negatif etkiden korumak için çaba harcadıklarını belirtti.

Birichevsky, "Rus ekonomisi artan yaptırım riskleri ortamında her zaman var olmaya devam etti. Yurt içi piyasayı ve dış ekonomik ilişkileri değişen şartlara kademeli şekilde adapte ediyoruz. Ekonomik kalkınma modelinde uygun dönüşümü gerçekleştirmek ve finansal politikamısı ayarlamak için yeterli güvenlik marjına-ihtiyat payına sahibiz" diye konuştu.

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