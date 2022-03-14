  • BIST 2.074,98
  • Altın 938.442
  • Dolar 14.8301
  • Euro 16.2328
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -5 °C
»

Rusya'dan Batılı ülkelere 'yapay bir şekilde temerrüde düşürmeye çalışıyorlar' suçlaması

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, kamu borçlarını ödeyecek yeterli fonlara sahip olduklarını belirterek, “Rusya’nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya’yı yapay bir şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir.” dedi.
Rusya'dan Batılı ülkelere 'yapay bir şekilde temerrüde düşürmeye çalışıyorlar' suçlaması

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın kamu borcunu Rusya Merkez Bankası döviz kuru üzerinden ruble ile ödeyebileceğini söyledi.

Bunun, 2018’den sonra düzenlenen eurobond'larda doğrudan mümkün olduğuna işaret eden Silanov, “Rusya'nın kamu borcu yükümlülüklerini yerine getiremediğine ilişkin açıklamalar gerçekle örtüşmemektedir. Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli miktarda fona sahibiz.” ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin, Rusya’nın uluslararası rezervlerine erişimini kısıtlanmasına da tepki gösteren Silanuov, “Rusya’nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya’yı yapay bir şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir.” dedi.

Silanov, dün yaptığı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söylemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muş'ta bir köy kara gömüldü; evlerden tünellerle çıkıyorlar14 Mart 2022 Pazartesi 11:05
  • Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor14 Mart 2022 Pazartesi 11:02
  • Yunan basını: Erdoğan ve Miçotakis buzları kırdı14 Mart 2022 Pazartesi 10:55
  • Seçim Kanunu Meclis'e geliyor14 Mart 2022 Pazartesi 10:50
  • İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı14 Mart 2022 Pazartesi 10:30
  • Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaatı süren ek binasında yangın14 Mart 2022 Pazartesi 10:29
  • Rusya'dan Batılı ülkelere 'yapay bir şekilde temerrüde düşürmeye çalışıyorlar' suçlaması14 Mart 2022 Pazartesi 10:29
  • "57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar14 Mart 2022 Pazartesi 09:50
  • Almanya F-35 almaya karar verdi14 Mart 2022 Pazartesi 09:39
  • Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor14 Mart 2022 Pazartesi 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti