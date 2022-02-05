Rusya'dan dikkat çeken Türk SİHA'sı açıklaması: Ukrayna'ya satışının yapılması

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Cabarov, Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava aracı satmasının Ankara-Moskova ilişkilerini etkilemeyeceğini söyledi.

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Cabarov, Türkiye’nin Ukrayna’da insansız hava aracı üretimini artırma kararının Rusya-Türkiye ilişkilerini etkilemesinin pek olası olmadığını ifade etti.

Vladimir Cabarov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Türkiye ile Bayraktar insansız hava araçlarının üretimini artırmaya yönelik bir anlaşma imzaladıkları açıklamasıyla ilgili konuştu.

"BU KENDİ İÇ İŞLERİ, BİR ŞİKAYETİMİZ YOK"

Sputnik'in haberine göre Cabarov, “Bunun Türkiye ile ilişkilerimizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Türkiye kendi silahını satıyor, bu onun kendi iç işleri, bu konuda bir şikayetimiz yok” dedi.

Rusya ile Türkiye’nin kendi aralarında bir ilişkisi olduğunu belirten Rus Senatör, “Türkiye’de nükleer enerji santrali inşa ediyor, bu ülkeye S-400 sevkiyatı gerçekleştiriyoruz, Türkiye üzerinden doğalgazımız geçiyor. Ukrayna’ya gelince de, bu tür adımların ne kadar yanlış olduğunu zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.

ABD'NİN VİDEO İDDİASI

Öte yandan ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için Kiev'in Rus ayrılıkçılara saldırdığı "çok kanlı" bir sahte video hazırlamayı planladığına dair ellerinde kanıtlar olduğunu belirtti. Rusya'nın, bu sahte videoyu yayıp, gerçekmiş gibi gösterdikten sonra Ukrayna'nın işgali için bahane olarak kullanmayı planladığı ifade edildi.

Kaynaklara göre sahte videoda Ukrayna'nın ülkenin doğusuna Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larla saldırdığı da gösterilecek. Yetkililer ayrıca Rusya tarafından hazırlanması planlanan videoda "patlatılmış binalar, cesetler, Ukrayna askeri teçhizatı ve yas tutan Rus aktörlerin" yer almasının istendiğini belirtti.

Türkiye'nin Kiev'e sattığı Bayraktar TB2 SİHA'ları Ukrayna'nın Donbas'ta kullanması Rusya'nın tepkisini çekmişti.

New York Times'ın aktardığına göre Rusya, bu videoyu yaydıktan sonra "Ukrayna'yı Rusça konuşanlara soykırım yapmaya çalışmakla suçlayacaktı. Yetkililer, videonun çekeceği tepki ile Ukrayna'nın işgalini meşru göstermeye çalışacağını ve Donbas'taki ayrılıkçıların 'Kiev'den korunmak' için Rus ordusunu ülkeye davet edebileceğini ifade etti.

YALANLADILAR

ABD'li yetkililer, kaynaklarını korumak için kaynaklarını paylaşmazken, bu videoya dair direkt bir kanıt da paylaşılmayacağını söyledi.

t24'ün haberine göre Pentagon Sözcüsü John Kirby, Washington'un bahsi geçen planı Kremlin'in desteklediğine inandığını ifade etti:

"Bizim tecrübelerimize göre böyle şeyler nadiren Rus hükümetinin en yüksek seviyesinin onayı olmadan ortaya çıkar".

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jonathan Finer, MSNBC'ye yaptığı açıklamada, "Tam olarak bu yolu mu kullanacaklar bilmiyoruz. Ama bu kesinlikle masadaki seçenekler arasında" dedi.

ABD'nin hakkında kanıt bulduğunu belirttiği planı durdurmak veya yavaşlatmak için basınla paylaştığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov iddaları, "Bu bir ilk değil. Benzer bir şey daha önce de söylenmişti ama bir şey çıkmamıştı" ifadeleri ile yalanladı.