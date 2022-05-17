Rusya'dan Finlandiya'ya misilleme

Rusya, Finlandiya'nın Moskova Büyükelçiği'nin 2 çalışanını sınır dışı etti. Dışişleri'ne çağrılan Büyükelçi Helantera'ya, konu ile alakalı bilgi verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Moskova Büyükelçisi Antti Helantera'nın Dışişleri'ne çağrıldığı bildirildi.

Büyükelçi Helantera'nın, 2 Fin büyükelçilik çalışanın sınır dışı edilmesi hakkında bilgilendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Büyükelçiye Kiev rejimine silah tedariki, Ukraynalı milliyetçilerin Donbass'ta ve sivil nüfusa karşı işlediği suçları örtbas etmek dahil AB'nin Rusya karşıtı yaptırım kampanyasının bir parçası olarak, Helsinki'deki Rusya Büyükelçiliği'nin 2 çalışanının Finlandiya'dan sınır dışı edilmesi ve Finlandiya'nın Rusya'ya yönelik çatışmacı tutumuyla ilgili protesto notası verildi" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Antti Helantera'ya, Finlandiya makamlarının söz konusu eylemlerine karşı 2 büyükelçilik çalışanının ülkede daha fazla kalmasının "kabul edilemez" olduğu söylendi.