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Rusya'dan flaş açıklama: Nükleer savaş çıkabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'daki savaş suçlarını incelemesine tepki gösterdi ve "Rusya, Ukrayna'daki savaş suçları konusunda cezalandırılırsa, bu nükleer savaşı başlatır" dedi.
Rusya'dan flaş açıklama: Nükleer savaş çıkabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev Batı'yı nükleer savaş ile tehdit etti. Medvedev, Rusya'nın kapasitesini hatırlattı ve en büyük nükleer cephaneliğe sahip ülkenin cezalandırılması halinde tüm insanlığın tehlikeye gireceğini söyledi.

"ABD UCM'Yİ BASKI ALTINDA TUTUYOR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eski Başbakan ve Devlet Başkanı Medvedev'in hedefinde Uluslararası Ceza Mahkemesi vardı. Mahkemenin Ukrayna'daki savaş suçları konusunda dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Medvedev, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) baskı altında tuttuğunu iddia etti.

LAVROV DA "NÜKLEER SAVAŞ" İLE İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce yaptığı açıklamada, Batı ile yaşanacak bir nükleer savaşı gözardı etmediklerini dile getirmişti. ABD ve AB; Rusya'yı Ukrayna'da sivil katliamı yapmakla suçluyor. Özellikle savaşın başında Irpin ve Buça'dan gelen katliam görüntülerinden Rus ordusu sorumlu tutuluyor.

Suçlamaları reddeden Kremlin ise, Uluslararası mahkemelerin Rusya aleyhinde alacağı hiçbir kararı tanımayacağını ilan etti. Moskova, Kırım'ın yasa dışı ilhakı sonrasında Uluslararası Ceza Mahkemesi üyeliğinden 2016 yılında çekilmişti.

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