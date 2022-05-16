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Rusya'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Büyük hata olur!

Rusya, Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına yönelik "Büyük bir hata olur" açıklamasında bulundu. Rusya ayrıca olası bir üyelik adımının sonuçlarının "geniş kapsamlı sonuçları olacağını ifade etti.
Rusya'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Büyük hata olur!

 Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya olası üyeliği ile ilgili tehdit gibi bir açıklama geldi.

"BÜYÜK BİR HATA OLUR"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Finlandiya ve İsveç'e olası katılımını 'büyük bir hata' olarak nitelendirdi ve geniş kapsamlı sonuçları olacağını vurguladı.

Interfax'ın açıklamasına göre Ryabkov "Durum, elbette, koşullar ışığında kökten değişiyor. Ancak İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğinin bu kararın sonucunda güçlendirilemeyeceği bize göre çok açık. Onlar da böyle yanılsamalarına sahip olmamalılar" dedi.

Ryabkov ayrıca "Askeri gerilimin genel seviyesi artacak, bu alanda öngörülebilirlik azalacaktır. Yazık ki sağduyu, bazı hayali hükümlere karşı kurban ediliyor" dedi.

RUS TELEVİZYONLARINDA NÜKLEER UYARI

Rus devlet televizyonu da dün, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarında askeri üslere izin vermesi halinde Moskova'nın Avrupa sınırlarına taktik nükleer silah konuşlandırabileceğini söylemişti.

Russia 1'de sürece ilişkin konuşan bir yorumcu, "Resmi sebepleri korku. Ama NATO'da daha çok korkacaklar. İsveç ve Finlandiya'da NATO üsleri göründüğü an, Rusya'nın taktik nükleer silahları konuşlandırmak ve tehdidi etkisiz hale getirmekten başka seçeneği kalmayacak" demişti.

MEDVEDEV DE UYARMIŞTI

Rusya Eski Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev de haftalar önce, Rusya'nın NATO'nun Nordik genişlemesine yanıt olarak Polonya ve Litvanya arasındaki Kaliningrad dış bölgesine nükleer silahlar ve hipersonik füzeler yerleştirebileceğini söylemişti.

Askeri uzmanlar bunun Rusya'nın nükleer konusundaki en net uyarısı olduğunun altını çizdi ve bu açıklamalar ile birlikte Rusya'nın çeşitli alternatif planlar kurabileceğini ifade etti.

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