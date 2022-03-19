  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -3 °C
»

Rusya'dan kaçanların yerini Türkiye alabilir! Trilyon dolarlık fırsat

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Türkiye’nin ihracatının sekteye uğramaması ve yeni rotalar açısından, Ankara’da önemli bir forum gerçekleşti.
Rusya'dan kaçanların yerini Türkiye alabilir! Trilyon dolarlık fırsat

Ankara'daki Dünya Sektörlerarası İş Birliği Forumu’na; Afrika nüfusunun yüzde 82’sini oluşturan 41 ülkeden 741 firma, yaklaşık 1.000 temsilci ile katıldı. Bu temsilciler, Türkiye’den 280 üretici ve ihracatçı firma ile bir araya geldi. 1,5 milyara yaklaşan nüfusu, yıllık 1 trilyon doları zorlayan ithalat potansiyeliyle dikkati çeken Afrika’daki firmalarla, önemli iş birliği anlaşmaları imzalandı. Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu “Türk firmalarının Afrika’da daha çok bağlantılar kurmasını ve Afrika’ya olan ilgilerinin artmasını sağlıyoruz. Afrika’nın yıllık 1 trilyon dolara yaklaşan bir ithalatı var. Bu ithalat aksına baktığımızda; Çin, Birleşik Arap Emîrlikleri, Hindistan, Güney Afrika ve Avrupa Birliği ülkelerinin çok yoğun pay aldığını görüyoruz. Biz bu insanları Türkiye’ye davet ettik ki, artık masada yeni bir seçenek olarak Türk malları olsun. Afrika nüfusu çok artıyor. Türkiye’nin 300’ü aşkın organize sanayi bölgesi var. Son 20 yılda sanayimizin geldiği nokta tartışılmaz. Çok büyük atılımlar yaptık, yüksek teknoloji ürünleri de üretiyoruz. Bu tecrübemizi de Afrikalılarla paylaşarak onların sanayileşme yolculuğunda da ana katkıyı veren ülke olmak istiyoruz” dedi.

RUSYA'DAN KAÇANIN YERİNİ ALABİLİRİZ
Savaşla birlikte birçok markanın yaptırımlar çerçevesinde Rusya’dan çekilmesi, ülkede büyük bir boşluğun oluşmasına da sebep oldu. Özellikle tekstil sektöründe çok ciddi fırsatlar doğuyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe “Rusya-Ukrayna savaşının hasar tespitini yaptık, Batılı markaların boşluğunu Türkiye dolduracak. Ticaret elbette önemli. Ama biz öncelikle savaşın bir an önce durdurulmasını diliyoruz. Firmalarımızın yanında olmalıyız. Batılı markalar oradan çekildiği için, normalleşmenin başlaması ile birlikte hazır giyim firmalarımıza Rusya’da yeni fırsatların doğacağına inanıyorum. Ortaya çıkan boşluğu Türk markaları dolduracak. 2021’de Rusya’ya, yolcu beraberinde hariç 286 milyon dolar olan hazır giyim ihracatımızı iki üç katına çıkarabiliriz. Bunun için gecikmeden doğru adımları atmamız gerekiyor. Millî paraların kullanılması potansiyeli artıracağı gibi ihracatın da gelişmesine katkı sunacaktır” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması17 Mart 2022 Perşembe 15:15
  • EPDK'dan son dakika kararı! 6 aya kadar önlem alınması sağlanacak17 Mart 2022 Perşembe 14:02
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı17 Mart 2022 Perşembe 14:01
  • Fed faiz oranını artırdı17 Mart 2022 Perşembe 09:52
  • Ticaret Bakan Yardımcılığına Özgür Volkan Ağar atandı17 Mart 2022 Perşembe 09:51
  • Altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı17 Mart 2022 Perşembe 09:49
  • Tüm gözler TCMB'nin faiz kararında! Ekonomistler 'yüzde 14'te sabit kalacak' fikrinde!17 Mart 2022 Perşembe 09:29
  • Fed sonrası dolarda son durum17 Mart 2022 Perşembe 09:24
  • Benzin ve motorine bir indirim daha17 Mart 2022 Perşembe 09:00
  • Türkiye şubatta 255,6 milyon dolarlık yaş sebze meyve ihraç etti16 Mart 2022 Çarşamba 15:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti