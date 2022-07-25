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Rusya'dan Odessa saldırısı açıklaması! 'Tahıl sevkiyatını etkilemez'

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Odessa saldırısı'na ilişkin, "Saldırılar askeri altyapıyı hedef aldı, hububat ihracatını etkilemeyecek." açıklamasında bulundu.
Rusya'dan Odessa saldırısı açıklaması! 'Tahıl sevkiyatını etkilemez'

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, tarihi zirvenin ardından gelen Odessa saldırısı'na ilişkin, "Saldırılar askeri altyapıyı hedef aldı, hububat ihracatını etkilemeyecek." açıklamasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Etkinliğini değerlendirmeden önce Ukrayna tahılının ihracatına yönelik mekanizmanın başlamasını beklemeliyiz. İstanbul'daki anlaşmaların sonuçlarına göre, Rusya'nın ihracatına yönelik dolaylı kısıtlamaların kaldırılması konusunda BM üzerine düşeni yapmalıdır."

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