Rusya'dan teknoloji, otomobil ve tarım ihracatına geçici yasak

Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.

Rusya'dan yeni ihracat yasağı haberi geldi.

Ülkede yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatı geçici olarak yasaklandı.

HAMMADDE İHRACATINA KISITLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde dış ekonomik faaliyetler alanında özel ekonomik önlemlerin uygulanmasına ilişkin kararnameye imzaladı.

İthalat ve ihracata kısıtlayıcı önlemler getiren kararname imzalayan Putin, bazı ürünlerin ve hammaddelerin ihracatının yasaklanacağı ülkelerin listelerinin iki gün içinde belirlenmesi talimatını verdi.

Kremlin tarafından yayınlanan kararnameye göre, "31 Aralık 2022'ye kadar özel ekonomik önlemlerin uygulanmasının sağlanması, Rusya Federasyonu toprakları dışına ihracatın, Rusya Federasyonu topraklarına ürün ve hammadde ithalatının yasaklanması, Hükümet tarafından belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınacaktır" denildi.