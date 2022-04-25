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Rusya'dan tren İstasyonlarına füzeli saldırı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 61. günde devam ediyor. Ukrayna Demiryolları, ülkenin orta ve batısında 5 istasyona saldırı düzenlendiğini açıkladı. Olayların ardından ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Rusya'dan tren İstasyonlarına füzeli saldırı

 Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş  61 gününde devam ederken, Ukrayna'nın 5 farklı tren istasyonuna füzeli saldırı düzenlendi.

"ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI"

Son olarak, Ukrayna Demiryolları Rus güçlerinin, ülkenin orta ve batısındaki bölgelerde 5 tren istasyona saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Demiryollarının baş yetkilisi Oleksander Kamyshin, saldırıların tamamın bir saat içinde gerçekleştiğini ve detayların araştırıldığını söyledi. 

HEDEF ASKER VE MÜHİMMAT

Daha önce de benzer saldırılar gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili, Ukrayna'ya askeri mühimmat taşıyan trenler ile askeri hareketliliğin yaşandığı istasyonların hedef alındığını duyurmuştu.

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