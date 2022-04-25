Rusya'dan tren İstasyonlarına füzeli saldırı

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş 61 gününde devam ederken, Ukrayna'nın 5 farklı tren istasyonuna füzeli saldırı düzenlendi.
"ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI"
Son olarak, Ukrayna Demiryolları Rus güçlerinin, ülkenin orta ve batısındaki bölgelerde 5 tren istasyona saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Demiryollarının baş yetkilisi Oleksander Kamyshin, saldırıların tamamın bir saat içinde gerçekleştiğini ve detayların araştırıldığını söyledi.
HEDEF ASKER VE MÜHİMMAT
Daha önce de benzer saldırılar gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili, Ukrayna'ya askeri mühimmat taşıyan trenler ile askeri hareketliliğin yaşandığı istasyonların hedef alındığını duyurmuştu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.