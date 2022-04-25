Rusya'dan tren İstasyonlarına füzeli saldırı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 61. günde devam ediyor. Ukrayna Demiryolları, ülkenin orta ve batısında 5 istasyona saldırı düzenlendiğini açıkladı. Olayların ardından ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.