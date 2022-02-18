Rusya'dan yeni savaş tatbikatı: Bu sefer de balistik füzeler sahneye çıkacak

Rusya Savunma Bakanlığı, yarın balistik füzelerin de deneneceği "stratejik caydırıcılık" tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz giderek derinleşirken, Batı'nın baskısıyla sınırdaki tatbikatların bir kısmını sonlandırdığını açıklayan Moskova yönetimi, yeni bir tatbikatı duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetiminde geniş kapsamlı bir askeri tatbikat gerçekleştirileceği bildirildi.

BALİSTİK FÜZELER SAHAYA İNECEK

Daha önce Ukrayna sınır hattında savaş uçakları, S-400'ler ve tanklarla çeşitli tatbikatlar gerçekleştiren Rusya, bu sefer de balistik, nükleer füzelerin katılacağı "stratejik caydırıcılık" tatbikatı gerçekleştirecek. Konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları tatbikatlara katılacak. Tatbikat kapsamında balistik ve güdümlü füzeler denenecek. Tatbikat, daha önceden planlanmıştır." denildi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Rusya'ın yarın yapacağı nükleer tatbikata ilişkin ise Kremlin'den "Putin'in takip etmesi bekleniyor, bu rutin sürecin bir parçasıdır" yanıtı verildi.

ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesine ilişkin sorulara da yanıt veren Kremlin durumu "Provokasyonlara verilen yanıt" olarak değerlendirdi.