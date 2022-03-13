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Rusya'dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi Boğaz'dan geçti

RUSYA’dan hareket eden 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de İstanbul Boğazı’ndan geçti.
Rusya'dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi Boğaz'dan geçti

Rusya’nın Yisk limanından çıkış yapan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü 'M/T Mubariz İbrahimov' isimli gemi saat 20.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaştı. 

Ayçiçeği yağı yüklü gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Rusya’dan Türkiye'ye gelen ikici ayçiçek yağı gemisi Mersin Limanı'na doğru devam ediyor. Geminin, 17 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor.

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