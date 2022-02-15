Rusya'nın batı ve güney bölgelerinde bazı askeri birlikler üslerine dönüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki bazı birliklerin tatbikat kapsamındaki görevlerinin tamamlandığını belirtti.

Söz konusu birliklerin bağlı bulundukları garnizonlara döndüğünü kaydeden Konaşenkov, "Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı." dedi.

Konaşenkov, Belarus'ta devam eden tatbikatlara ise yabancı ülkelerin askeri ataşelerinin de davet edildiğini belirterek "Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında 19 Şubat'ta gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacaktır." diye konuştu.

Yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan Rus birlikleri daimi üslerine dönüyor

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesi'nin Basın Sözcüsü Vadim Astafyev, Rus ordusunun Kırım'daki tatbikatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Astafyev, "Kırım'daki tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birlikleri, daimi üslerine geri dönmeye başladı." dedi.

Öte yandan, Rusya Kuzey Donanması, yaklaşık 20 savaş gemisinin Barents Denizi'nde askeri tatbikata başladıklarını bildirdi.