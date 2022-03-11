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Rusya'nın dış ticaret fazlası ocak ayında yüzde 123 arttı

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 123 artarak 22,5 milyar dolara çıktı.
Rusya'nın dış ticaret fazlası ocak ayında yüzde 123 arttı

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkenin ihracatı ocakta bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 artarak 45,8 milyar dolara yükselirken, ithalatı da yüzde 38,6 artışla 23,3 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 123 artarak 22,5 milyar dolara ulaşırken, ticaret hacmi yüzde 57,9 artarak 69,2 milyar dolara yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz ihracatçılarından Rusya'nın dış satımında Ocak 2020'de yüzde 57,2 olan yakıt ve enerji ürünlerinin payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 63,5’e çıktı.

Rusya'nın ticaret hacmi, ocak ayında, ana ticaret ortaklarından Türkiye ile yüzde 100 artarak 4,9 milyar dolara, Çin ile yüzde 50 artarak 13 milyar dolara ve Almanya ile yüzde 65,2 artarak 5,1 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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