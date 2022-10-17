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Rusya'nın kamikaze İHA saldırısı ile Kiev'de bazı hedefleri vurduğu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Rusya'nın kamikaze İHA saldırısı ile Kiev'de bazı hedefleri vurduğu belirtiliyor.
Rusya'nın kamikaze İHA saldırısı ile Kiev'de bazı hedefleri vurduğu

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de hava saldırısı alarmı verilmesinden kısa süre sonra bir çok bölgede şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, sosyal medya paylaşımında kentin Shevchenko bölgesinde bir patlama olduğunu belirterek, “Tüm acil hizmetler yolda. Ayrıntılar daha sonra.” ifadesini kullandı. 

Ukraynalı yetkililer, şehrin İran üretimi kamikaze insansız hava araçlarıyla vurulduğunu söyledi. İran kamikaze droneları, yaz mevsimi sonundan itibaren Rusya tarafından Ukrayna'da kullanılmaya başlanmıştı.

HALKA TEDBİR ÇAĞRISI YAPTILAR
Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı. Saldırıların neyle gerçekleştirildiğine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Kiev belediyesi halka "sığınaklarda kalın" çağrısında bulundu.

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