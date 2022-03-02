Rusya'nın Ukrayna işgali 7. gününde: Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal 7. gününe girdi. Başkent Kiev dahil birçok şehirde Rus saldırıları sürerken, Ukrayna ordusu ve halkı direnmeye devam ediyor. İşte yaşananlar...

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü.

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 6'ıncı gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

12:44 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı: "Batının yaptırımlarına hazırlanmıştık. Ancak bunların sporcuları, aydınları, sanatçıları ve medya kuruluşlarını hedef alacağını beklemiyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğiz. 3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur."

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI, UKRAYNA'NIN KAYIPLARINI AÇIKLADI

11:25 Rus askeri birliklerinin, Ukrayna'da 1502 askeri altyapı tesisini imha ettiğini söyleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 472 tank ve zırhlı araç, 63 çok namlulu roketatar, 206 top, 336 özel askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

İKİNCİ UKRAYNA-RUSYA ZİRVESİ ERTELENDİ

11:14 Rusya devlet ajansı TASS; bugün ikincisinin yapılması planlanan Ukrayna-Rusya müzakerelerinin ertelendiğini açıkladı. TASS'a konuşan kaynak, görüşmelerin askıya alınmadığını, sadece tarihinin değiştirildiğini, yeni müzakere günün ise en kısa süre içinde açıklanacağını belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ise, Ukrayna ile Rusya arasında Belarus sınırında gerçekleştirilecek ikinci tur müzakerelere ilişkin tarihin belirlenmediğini ve günü belirlemek için konuşmaların devam ettiğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Peskov da ikinci tur görüşmelerinin bu akşam gerçekleştirilmesi için Moskova'dan gelecek olan heyetlerin hazır olmasının planlandığını açıkladı.

10:25 Zelenskiy: "Rusya, Ukrayna'nın tarihini yok etmeye çalışıyor, Ukrayna'da bombalarla, hava saldırılarıyla ve füzelerle galip çıkamayacaklar. 6 bin Rus askeri öldürüldü. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesi desteklenmeli. Tarafsız kalmanın zamanı değil."

RUSYA HERSON'U ELE GEÇİRDİ

09:50 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Herson kentinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Rus ordusunun buradan Odessa'ya ilerlemesi bekleniyor. Odessa da düşerse, Ukrayna'nın Karadeniz'e çıkışını tamamen kesilmiş olacak.

08:56 ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing, Rus havayollarına verdiği desteği askıya alacağını duyurdu.

08:34 Harkov Valisi: "Rus saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti, 112 kişli de yaralandı."

07:46 Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna sınırındaki askeri birliklerinin büyüklüğünü iki katına çıkarmaya karar verdiklerini açıkladı. Ülkesinin güvenlik konseyinde konuşan Lukaşenko, "Üst düzeyde eğitilmiş birlikler Belarus'a karşı herhangi bir askeri operasyon yapılmasını engellemek için bölgeye gönderilecek" dedi.

07:22 Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusların 10 bin dolardan fazla dövizle ülkeyi terk etmelerini yasaklayan kararnameyi imzaladı. Yasak bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

07:10 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı nedeniyle ABD'nin hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattığını duyurdu.

GÖZLER BUGÜN YAPILACAK İKİNCİ GÖRÜŞMEDE

06:50 Rusya-Ukrayna arasındaki 2. barış görüşmeleri bugün yapılacak. Müzakerelerden ateşkes çıkması umut ediliyor.

06:20 Ukrayna ordusu, Rus hava birliklerinin Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'a indiğini duyurdu.