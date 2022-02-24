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Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasıyla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 31 arttı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 30,7 artış gösterdi.
Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasıyla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 31 arttı

Finansal piyasalarda, Ukrayna krizinin tırmanması petrol, enerji ve altın fiyatlarını yükseltirken, hisse senedi fiyatlarında keskin düşüş görüldü.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dünü yaklaşık 88 avro ile tamamlamıştı.

Güne 100 avronun üstünde başlayan doğal gaz kontratlarının fiyatı 125 avroyu gördükten sonra Türkiye saatiyle 10.12'de dünkü kapanışa göre yüzde 30,7 artışla 115 avrodan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurması ve enerji tedarikinde yaşanabilecek kısıntılarla arzın daha da sıkılaşacağına yönelik endişeler etkili oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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