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Rüzgar ve güneş son 12 ayda Türkiye'nin enerji ithalatında 7 milyar dolarlık tasarruf sağladı

Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember'in analizine göre, gelecek aylarda doğal gaz fiyatlarının aynı seviyede kalması durumunda Türkiye'nin rüzgar ve güneş sayesinde her ay yaklaşık 700 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor.
Rüzgar ve güneş son 12 ayda Türkiye'nin enerji ithalatında 7 milyar dolarlık tasarruf sağladı

Türkiye'de rüzgar ve güneşten elektrik üretimi sayesinde enerji ithalatında son 12 ayda 7 milyar dolarlık tasarruf yapıldı.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember'in Türkiye'ye ilişkin analizine göre, küresel piyasalarda doğal gaz fiyatları son bir yılda 7 kattan fazla artış gösterdi.

Doğal gaz fiyatlarındaki yükselme dolar/TL'deki artışın da etkisiyle elektrik fiyatlarına yansırken, geçen yıl Türkiye'nin elektrik üretiminin üçte birini oluşturdu.

Buna karşın yenilenebilir kaynaklardan elde edilen her birim elektrik üretimi, fosil yakıtlardan üretimin ve fosil yakıt ithalatının önüne geçiyor.

Türkiye'de 1 Mayıs 2021-30 Nisan 2022 döneminde rüzgar ve güneş enerjisi santralleri 46,3 teravatsaat elektrik üretti. Bu miktar doğal gaz santralleri tarafından üretilseydi 7 milyar dolarlık fazladan ithalat yapılması gerekecekti.

Gelecek aylarda doğal gaz fiyatlarının aynı seviyede kalması durumunda Türkiye'de rüzgar ve güneşin her ay yaklaşık 700 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor.

Rüzgar ve güneşte potansiyel ve büyüme fırsatı çok yüksek
Analize göre, Türkiye'de elektrik üretiminde geçen yıldaki kapasite artışının yüzde 97'si yenilenebilir kaynaklardan oluştu.

Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisinde potansiyel yüksek ve büyüme fırsatı fazla olmasına rağmen son yıllardaki elektrik talebindeki artışı karşılamaya yetecek kadar yenilenebilir enerji kapasitesinde artış sağlanamadı. Raporda, rüzgar ve güneşe tahsis edilen kapasitelerin yükseltilerek yatırım iştahının daha verimli kullanılması gerektiği belirtildi.

Türkiye yıllık 8 gigavat kapasiteyle Avrupa'nın en yüksek güneş paneli üretim kapasitesine sahip ancak her yıl 1 gigavattan daha az güneş santrali devreye alınıyor. Türkiye'nin yerli güneş paneli üretim kapasitesini tam kapasite kullanılarak maliyetli fosil yakıt ithalatını ikame edebileceği ve böylece elektrik faturalarını daha da azaltabileceği öngörülüyor.

Ember Elektrik ve İklim Veri Analisti Ufuk Alparslan, analize ilişkin değerlendirmesinde, doğru politikalarla yenilenebilir enerjinin daha çok fayda sağlayabileceğine dikkati çekerek "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması sonrası ülkemizde yenilenebilir enerji kurulumları serbest piyasa ve ihaleler üzerinden ilerleyecek. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için rüzgar ve güneşe daha fazla kapasite tahsis edilmesi ve yatırımları sekteye uğratacak piyasa müdahalelerinden kaçınılması gerekiyor. Enerji kriziyle mücadele, özellikle güneş enerjisi gibi çok hızlı uygulanabilen çözümlere ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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