  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Rüzgar ve güneşte 5 milyar dolarlık yatırım için geri sayım başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "En geç 1,5-2 yıl içinde 5 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımını elbirliğiyle hayata geçireceğiz." dedi.
Rüzgar ve güneşte 5 milyar dolarlık yatırım için geri sayım başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, rüzgar ve güneş enerjisi alanında 2 bin 787 megavatlık yeni kapasite tahsis sürecini tamamladıklarını belirterek, "En geç 1,5-2 yıl içinde 5 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımını elbirliğiyle hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

 

EPDK'den yapılan açıklamada, Kurumun, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını artıracak kritik bir karara daha imza attığı bildirildi.

 

YEKA RES-3 ve YEKA GES-5 kapsamında duyurulan bağlantı kapasitelerinin revize edilmesinin ardından açığa çıkan 2 bin 787 megavatlık kapasitenin EPDK'ye bildirildiği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

 

"Perşembe günü toplanan Kurul, vakit kaybetmeden söz konusu kapasitenin tahsis sürecini tamamladı. Ana kaynağı rüzgar veya güneş enerjisi olan tesislere ilişkin yapılacak elektriksel kurulu güç artış talepleri için toplam 784,75 megavat. Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm taleplerine ilişkin başvuru talepleri için toplam 1322,82 megavat. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunmak üzere iletim seviyesinden yapılacak başvurular için toplam 680,13 megavat kapasite tahsisi yapıldı."

 

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rüzgar ve güneşte 2 bin 787 megavatlık yeni kapasite tahsis sürecini tamamladıklarını belirterek, "En geç 1,5-2 yıl içinde 5 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımını elbirliğiyle hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

 

Söz konusu kapasiteler için yapılacak başvuruların aylık bazda TEİAŞ'a bildirilerek metodolojide belirlenen usule göre bağlantı görüşü oluşturulacağını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

 

"İçinde bulunduğumuz süreçte yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün daha da artıyor. Hep söylüyoruz, Türkiye'de yerli ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapan asla pişman olmaz. Kurul olarak aldığımız bu kararla ülkemiz için kayda değer bir kapasitenin önünü açmış olduk. Şimdi top yatırımcıda, kolları sıvama vakti. En geç 1,5-2 yıl içinde bu yatırımların hayata geçeceğinden şüphemiz yok. Net sıfır karbon salımı hedefimize de katkı sağlayacak bu kararımızın sektörümüze ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şubatta 489,2 milyon dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirildi04 Mart 2022 Cuma 12:22
  • Avrupa'nın gaz depolarını doldurmasının maliyeti en az 70 milyar avro04 Mart 2022 Cuma 11:11
  • Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturuyor04 Mart 2022 Cuma 10:51
  • Borsa güne düşüşle başladı04 Mart 2022 Cuma 10:49
  • Kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında gümrük vergisi sıfırlandı04 Mart 2022 Cuma 10:49
  • Airbnb, Rusya ve Belarus'taki operasyonlarını askıya aldı04 Mart 2022 Cuma 10:48
  • Küresel piyasalar, nükleer endişeyle negatif seyrediyor04 Mart 2022 Cuma 09:32
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak04 Mart 2022 Cuma 09:32
  • Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak04 Mart 2022 Cuma 09:31
  • Merkez Bankası rezervleri 113,1 milyar dolar oldu03 Mart 2022 Perşembe 14:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti