  • BIST 2.501,00
  • Altın 1011.747
  • Dolar 17.2685
  • Euro 18.0485
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 18 °C
»

Rüzgar YEKA-3 yarışmasında son 10 bölge için en düşük teklifler belli oldu

Türkiye'nin 20 bölgesinde rüzgar enerjisinde toplam 850 megavatlık kapasite kurulmasını sağlayacak Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 3 (YEKA RES-3) yarışması kapsamında son 10 bölgenin ihalesi tamamlandı.
Rüzgar YEKA-3 yarışmasında son 10 bölge için en düşük teklifler belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA RES-3 yarışmasında, kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından açık eksiltme usulüne geçildi.

Buna göre, Çorum -Kastamonu-Sinop bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 44,9 kuruş ile Aşiyan Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Yarışmada, Elazığ bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 65,1 kuruş ile Kalyon Enerji Yatırımları AŞ, Karaman-Mersin bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 40,8 kuruş ile Eksim Enerji AŞ tarafından verildi.

Malatya bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 47 kuruşla Aşiyan Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Tic. AŞ, Ordu bölgesi için en düşük teklifi ise kilovatsaat başına 54,9 kuruşla Kalen Enerji Elektrik Üretim AŞ verdi.

YEKA RES-3 yarışmasında Siirt-Şırnak-Hakkari bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 77,8 kuruş ile Eksim Enerji AŞ'den geldi.

Sivas bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 42,1 kuruş ile Aşiyan Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Tic. AŞ, Tokat bölgesi için en düşük teklifi kilovatsaat başına 52,9 kuruş ile Zero Carbon Enerji Üretim AŞ verdi.

Van bölgesi için en düşük teklifin sahibi kilovatsaat başına 69,9 kuruş ile Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ, Yozgat bölgesi için en düşük teklifin sahibi kilovatsaat başına 53 kuruş ile Eksim Enerji AŞ oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karadeniz gazı fiyatlara nasıl yansıyacak? Bakan Dönmez açıkladı14 Haziran 2022 Salı 09:31
  • THY, yeni hatlar açmaya devam ediyor14 Haziran 2022 Salı 09:31
  • Küresel piyasalar resesyon endişesiyle çalkalanıyor14 Haziran 2022 Salı 09:30
  • "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021" araştırmasının sonuçları açıklandı13 Haziran 2022 Pazartesi 14:51
  • "DOLAP" platformunun sahibi DSM Grup hakkında rekabet soruşturması açıldı13 Haziran 2022 Pazartesi 14:13
  • Ticaret Bakanı Muş: 2022 yılı için 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımızdan eminiz13 Haziran 2022 Pazartesi 14:13
  • TİM Başkanı Gülle: 2021 yılında ilk 1000 firmamızın ihracatı, yüzde 33 artışla 123 milyar doları aştı13 Haziran 2022 Pazartesi 14:04
  • EPGİS'ten 'motorine 2,60 TL zam' iddiasına açıklama13 Haziran 2022 Pazartesi 13:38
  • Eski TCMB Başkanı Gazi Erçel vefat etti13 Haziran 2022 Pazartesi 13:20
  • Toplam ciro endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 128,8 arttı13 Haziran 2022 Pazartesi 10:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti