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Ryanair'in Belçika'daki çalışanları greve gidiyor

Düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'in Belçika'daki çalışanları 3 günlük grev kararı aldı.
Ryanair'in Belçika'daki çalışanları greve gidiyor

İrlanda firması Ryanair'in Belçika'daki kabin ekibini temsil eden sendikalar, 24-26 Haziran'da greve gidileceğini açıkladı.

Sendikalar, Ryanair'ın ücretleri ve çalışma koşullarını geliştirmesi, Belçika iş yasalarına uygun faaliyet göstermesi için grev kararı alındığını duyurdu.

Ryanair, her gün Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarından Avrupa'nın çeşitli noktalarına çok sayıda sefer düzenliyor.

Grev kararının, çok sayıda uçuşun gerçekleştirildiği yaz dönemi yapılması dikkat çekiyor.

Bugün Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları'nın kabin ekibi ve pilotları da benzer sebeplerle 23-25 Haziran'da greve gideceklerini açıklamıştı.

Hava yolu firmaları ile çalışanlar arasında iş koşulları ve ücret konularındaki görüşmeler devam ediyor. Müzakerelerde uzlaşı sağlanamaması durumunda uçuşların en yoğun olacağı yaz döneminde sıklıkla grev yapılması bekleniyor.

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