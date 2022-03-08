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Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt: "28 yılın en yüksek enflasyon oranının görmezden geliyor"

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, ekonomi ve artan hayat pahalılığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt: "28 yılın en yüksek enflasyon oranının görmezden geliyor"

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Av. Fatih Beyazıt, yaptığı yazılı açıklamayla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomi başta olmak üzere artan gıda fiyatları ve peş peşe gelen zamlara değinen Beyazıt, iktidarın vatandaşın yaşadığı sıkıntı süreci görmezden geldiğini dile getirdi. 

VATANDAŞ ARTIK TANEYLE BİLE ALMAKTA ZORLANIYOR 
Beyazıt, iktidarın her fırsata vaat tarihi olarak verdiği 2023 yılına 9 ay kalmasına rağmen vatandaşların ciddi yoksulluk içinde olduğunu dile getirerek, “Yağa zam, ekmeğe zam, gaza zam, benzine ve daha birçok ürüne neredeyse her gün zam geliyor. Hayat pahalılığı giderek artıyor. Zamlar vatandaşın belini büküyor. Giderek sıkıntılı bir sürece giriyoruz. TÜİK'e göre şubatta enflasyon aylık yüzde 4,81 artarken, yıllık bazda ise yüzde 54 yükseldi. Ama ENAG yıllık bazda enflasyonu oranını yüzde 123 olarak hesapladı. Çarşı pazarda vatandaşın meyve-sebzeyi tane ile aldığını görüyorduk ama gelinen noktada vatandaşın tek bir ürünü dahi alamadığını ve maalesef sıkıntıya düştüğüne şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı

GÜNDEN GÜNE DAHA KÖTÜYE GİDİYORUZ!
Zamlı gelen elektrik ve doğalgaz faturalarını vatandaşların nasıl ödeyeceğini kara kara düşündüğünü söyleyen Beyazıt, “Vatandaş elektrik ve doğalgaz faturalarının nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. En temel ürün olan ekmek fiyatları almış başını gitmiş.  Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmek, 2 Mart’tan itibaren 1 TL 25 kuruştan 2 TL’ye çıkarıldı. Fırınlarda 230 gramlık ekmek 2 TL 25 kuruş. Fırıncılar yeni zammın kapıda olduğunu da söylüyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da TMO’nun yarı fiyatına sattığı yağ için vatandaşlar saatlerce sırada bekledi. Halk ekmek kuyruklarını görünce aklıma ‘eski Türkiye’nin şeker, yağ kuyrukları geliyor. Ama kuyrukları gören yok, duyan yok, çözen hiç yok.  Günden güne daha da kötüye giden bir ekonomik anlayışla karşı karşıyayız. En acısı da bu kötü gidişatı kabul etmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Eski Türkiye’den dem vuranlar son 28 yılın en yüksek enflasyon oranının görmezden geliyor” açıklamasında bulundu.  

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