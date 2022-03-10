Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt'tan kontak tepkisi

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, fahiş akaryakıt zamları nedeniyle Ankara özel halk otobüsleri ve dolmuşların kontak kapatmasına ilişkin, “Göreceksiniz ki, dolmuşçu kardeşlerimi bile vatan haini ilan edecekler." dedi.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, son günlerde artan akaryakıt fiyatları başta olmak üzere ekonomi ve tarımla ilgili açıklamalarda bulundu. Uyarılarda bulunan Beyazıt, yaptığı yazılı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorlara yönelik ‘giderlerse gitsin’ açıklamasına tepki göstererek, “Vatandaş hastanelerden randevu alamıyor. Doktorlar kamudan istifa ediyor. Muayene süreleri beş dakikaya düştü. Sayın Erdoğan çıkmış ‘giderlerse gitsinler diyor. Tam bir akıl tutulması, tam bir yönetememe krizi, tam insanlık dramı yaşıyoruz” dedi.

VATANDAŞIMIZ BU KONTAĞI İLK SEÇİMDE KAPATACAK

Akaryakıt zamları nedeniyle Ankara özel halk otobüsleri ve dolmuşların kontak kapatmasına değinen Beyazıt, “Maalesef özel halk otobüs ile dolmuş esnafı kontak kapatacak seviyeye geldi. Çok daha öncesinde ise vatandaşlarımız peş peşe gelen zamlar nedeniyle arabalara binmeyi bırakmıştı. Bugünlerde yaşadığımız olaylar ancak savaş dönemlerinde yaşanan gelişmelerdir. Ancak maalesef yaşadığımız durum iktidar ortakları ülkeyi ne tür beceriksiz politikalarla yönettiğinin sonucudur. Aynı şekilde, son 6 ayda benzine yüzde 172, motorine yüzde 244 zam gelmesi ve döviz kurunda yaşanan artış bu beceriksiz politikaların sonucudur. Bugün ortaya çıkan sonuç şu ki; iktidarın kontağı çoktan kapattığını, yönetemediğini ve ülkeyi düz kontakla yani anahtarsız bir şekilde idare ettiğinin vesikasıdır. Bunun yolu seçimdir, sandıktır. Vatandaşlarımız iktidarın bozuk kontağını ilk seçimde kapatacaktır” ifadelerini kullandı.

KONTAK ÇEVİREMEYEN DOLMUŞÇULARI BİLE HAİN İLAN EDECEKLER

İktidarın zamlar üzerinden bile algı operasyonlarına devam ettiğini söyleyen Beyazıt, “Hükümet zamları durdurmada beceriksizliğini ortaya koydu. Ancak biz de yiğidi öldür hakkını yeme derler. Bir konuda çok mahirler. O da gündem değiştirme ve algı operasyonu. Bu konuda cumhuriyet tarihinin en iyi hükümeti. Göreceksiniz ki, dolmuşçu kardeşlerimi bile vatan haini ilan edecekler. Bu iktidarın ürettiği tek bir şey var o da, algı ve yalan siyasetidir”

ORTAYA ÇIKACAK DİĞER KUYRUKLARIN ÖNÜNE GEÇİN

Beyazıt, akaryakıt zamlarının en çok da çiftçileri etkilediğini dile getirerek, “Yakında tarım sezonu açılacak. Gübre, üre, ilaç gibi girdi maliyetlerini karşılayamayan çiftçiler, şimdi de mazot şoku yaşıyor. Bu rakamlar, çiftçiyi üretmemeye itecek, sonucunda büyük bir gıda krizi ile karşı karşıya kalınacaktır. İktidara bari bu tehlikeyi görün diyoruz. Çiftçimize gerekli desteği verin. Topraklarımız eğer ekilip biçilirse bir kıymeti var. Bu noktada derhal çiftçilerimize yönelik acil eylem planı oluşturun ve çiftçiyi destekleyin. Bari bunu yapın! Gelecek günlerde ortaya çıkmasını istemediğimiz diğer kuyrukların önüne geçin” şeklinde konuştu.