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Saadet Partisi'nde kongre tarihi belli oldu

Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresinin 30 Ekim Pazar günü yapılmasına karar verildiği bildirildi.
Saadet Partisi'nde kongre tarihi belli oldu

Partiden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yasal zorunluluk gereği, partimizin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin 30 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. 81 ilden teşkilat mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz kongremiz, 'Seçimlere ve İktidara Hazırlık' çalışmalarımızı taçlandıracağımız bir kongre olacaktır. 8. Olağan Büyük Kongremizin partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı kongremize davet ediyoruz."

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