  • BIST 1.863,65
  • Altın 759.32704
  • Dolar 13.1232
  • Euro 14.8453
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

Sabancı Gönüllüleri’ne 4 ödül birden verildi

Sabancı Gönüllüleri, International CSR Excellence Awards, Green World Awards ve geçtiğimiz hafta ise Özel Sektör Gönüllüleri Derneği olmak üzere 3 ayrı prestijli kurumdan toplam 4 ödül aldı.
Sabancı Gönüllüleri’ne 4 ödül birden verildi

Sabancı Gönüllüleri bu yıl ilk olarak Londra’da düzenlenen International CSR Excellence Awards Töreni’nden 2020 ve 2021 yılında yaptıkları çalışmalar için 2 ayrı “Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmeliyet” ödülüyle döndü. Hemen sonrasında da dünya çapında en başarılı çevre uygulamalarını tanıtmak, ödüllendirmek ve geliştirmek üzere kurulan, dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan Birleşik Krallık merkezli The Green Organisation tarafından, Green World Awards (Yeşil Dünya Ödülleri) “En İyi Sosyal Sorumluluk Çalışması” kategorisinde ödüle layık görüldü.

“EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ”

Sabancı Gönüllüleri bu yıl son olarak Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından, özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla 2007 yılından bu yana verilen, alanının tek ve en prestijli ödülleri “Gönülden Ödüller” kapsamında ödüllendirildi. Pandeminin esas kahramanı sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla sürdürülen “YarınBizim” projesiyle Sabancı Gönüllüleri, 14. Gönülden Ödüller’de “En Başarılı Gönüllülük Projesi” ödülünün sahibi oldu.

YARIN BİZİM PROJESİ

YarınBizim projesi pandemi sürecinin esas kahramanları olan sağlık çalışanlarının çocukları ve kardeşlerine daha iyi bir gelecek sağlamak, onları yaşama ve kariyer sürecine hazırlamak amacıyla hayata geçirdi. Ailesinden en az biri sağlık çalışanı olan ve üniversite sınavına hazırlanan gençleri kapsayan projenin ilk döneminde Türkiye’nin 65 ilinden katılan 698 gence, 626 Sabancı Gönüllüsü mentorluk yaptı. Projenin ikinci dönemi ise Eylül 2021’de başladı. İkinci dönem “Sorumlu Gençlik” odağıyla gençlerin hem kendilerine hem yaşadıkları topluma ilişkin farkındalığını artırmayı hedefleyen projede bu dönem 500 genç ve 500 mentor yer alıyor.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Musiki Muallim Mektebi sanatın adresi olmaya devam ediyor31 Aralık 2021 Cuma 00:06
  • KEÇMEK’te ‘Yılbaşı Pastası Workshop’ Etkinliği31 Aralık 2021 Cuma 00:05
  • Keçiören Belediyesi’nden 1 yılda rekor park yatırımı31 Aralık 2021 Cuma 00:04
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, okul okul geziyor31 Aralık 2021 Cuma 00:03
  • Çankırı Zabıtası denetimleri sıkı tuttu31 Aralık 2021 Cuma 00:02
  • Hasanoğlan’ın su problemi çözülüyor31 Aralık 2021 Cuma 00:01
  • Kahramankazan’da fahiş fiyata geçit yok30 Aralık 2021 Perşembe 00:06
  • Mehmet Akif Ersoy vefatının 85. yıl dönümünde Pursaklar Devlet Tiyatrosu’nda oynanan İstiklal oyunu ile anıldı30 Aralık 2021 Perşembe 00:05
  • Keçiören Belediyesi’nden ağaçlandırma seferberliği30 Aralık 2021 Perşembe 00:04
  • “Mehmet Âkif ve İstiklal” konulu yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi30 Aralık 2021 Perşembe 00:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti