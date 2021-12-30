Sabancı Gönüllüleri’ne 4 ödül birden verildi

Sabancı Gönüllüleri, International CSR Excellence Awards, Green World Awards ve geçtiğimiz hafta ise Özel Sektör Gönüllüleri Derneği olmak üzere 3 ayrı prestijli kurumdan toplam 4 ödül aldı.

Sabancı Gönüllüleri bu yıl ilk olarak Londra’da düzenlenen International CSR Excellence Awards Töreni’nden 2020 ve 2021 yılında yaptıkları çalışmalar için 2 ayrı “Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmeliyet” ödülüyle döndü. Hemen sonrasında da dünya çapında en başarılı çevre uygulamalarını tanıtmak, ödüllendirmek ve geliştirmek üzere kurulan, dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan Birleşik Krallık merkezli The Green Organisation tarafından, Green World Awards (Yeşil Dünya Ödülleri) “En İyi Sosyal Sorumluluk Çalışması” kategorisinde ödüle layık görüldü.

“EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ”

Sabancı Gönüllüleri bu yıl son olarak Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından, özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla 2007 yılından bu yana verilen, alanının tek ve en prestijli ödülleri “Gönülden Ödüller” kapsamında ödüllendirildi. Pandeminin esas kahramanı sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla sürdürülen “YarınBizim” projesiyle Sabancı Gönüllüleri, 14. Gönülden Ödüller’de “En Başarılı Gönüllülük Projesi” ödülünün sahibi oldu.

YARIN BİZİM PROJESİ

YarınBizim projesi pandemi sürecinin esas kahramanları olan sağlık çalışanlarının çocukları ve kardeşlerine daha iyi bir gelecek sağlamak, onları yaşama ve kariyer sürecine hazırlamak amacıyla hayata geçirdi. Ailesinden en az biri sağlık çalışanı olan ve üniversite sınavına hazırlanan gençleri kapsayan projenin ilk döneminde Türkiye’nin 65 ilinden katılan 698 gence, 626 Sabancı Gönüllüsü mentorluk yaptı. Projenin ikinci dönemi ise Eylül 2021’de başladı. İkinci dönem “Sorumlu Gençlik” odağıyla gençlerin hem kendilerine hem yaşadıkları topluma ilişkin farkındalığını artırmayı hedefleyen projede bu dönem 500 genç ve 500 mentor yer alıyor.

