  • BIST 2.133,59
  • Altın 918.755
  • Dolar 14.7681
  • Euro 16.3815
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -3 °C
»

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 ve 19 Mart'ta uçuşlar azaltılacak

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 Mart'ta 05.00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10, 19 Mart'ta ise tüm gün yüzde 20 oranında uçuş azaltma kararı alındı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 ve 19 Mart'ta uçuşlar azaltılacak

Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), Sabiha Gökçen'deki uçuşlara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 18 Mart'ta 05.00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10, 19 Mart'ta tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

Alınan karar üzerine Türk Hava Yollarının da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapmayı planladığı 10 seferini iptal ettiği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 124 sözleşmeli personel alınacak18 Mart 2022 Cuma 09:41
  • Meteoroloji'nin peş peşe uyarıları sonrası kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor!18 Mart 2022 Cuma 09:33
  • 9 milyon liralık vurgun yapan çeteye şafak operasyonu18 Mart 2022 Cuma 09:30
  • Kadirov'dan Biden'a teşekkür: Ağzımın suyu aktı18 Mart 2022 Cuma 09:27
  • Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor18 Mart 2022 Cuma 09:26
  • İstanbul'da kar yağışı başladı18 Mart 2022 Cuma 09:00
  • Türkiye ve dünya gündemi18 Mart 2022 Cuma 09:00
  • Türkiye, AB'den katılım sürecinin güçlendirilmesini bekliyor18 Mart 2022 Cuma 02:50
  • 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi üyeleri Gelibolu'ya ulaştı17 Mart 2022 Perşembe 23:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' tebriği17 Mart 2022 Perşembe 23:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti