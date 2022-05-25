Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçakla ilgili kusur raporu hazırlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2 yıl önce pistten çıkarak 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) yüzde 40 oranında asli kusurlu bulundu. İçak pilotları ise tali kusurlu.