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Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçakla ilgili kusur raporu hazırlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 2 yıl önce pistten çıkarak 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) yüzde 40 oranında asli kusurlu bulundu. İçak pilotları ise tali kusurlu.
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçakla ilgili kusur raporu hazırlandı

İzmir-İstanbul seferini yapan 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının 5 Şubat 2020’de pistten çıkmasıyla 3 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma devam ederken, soruşturma kapsamında istenen bilirkişi raporu savcılığa ulaştı.

6 kişilik heyetin hazırladığı 21 sayfalık bilirkişi raporunda taksirli eylemle meydana gelen olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu öne sürüldü. Olayın meydana gelişinde kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı vurgulandı.

Raporda Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) yüzde 40 oranında asli kusurlu bulundu. Uçağın kaptan pilotu Mahmut Aslan yüzde 20 tali kusurlu olduğu öne sürülen raporda yardımcı pilot Ferdınand Pondaag’ın ise yüzde 10 oranında tali kusurlu bulunduğu belirtildi.

Kule şefi Serhat K.’nin yüzde 15 tali kusurlu bulunduğu kaydedilen raporda, Yeşilköy Havalimanı Yaklaşma Hava Trafik Kontrolü C Ekip Şefi Nesrin B.’nin de yüzde 15 oranında tali kusurlu olduğu öne sürüldü.

Raporda Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava trafik kontrolörü olarak görev yapan Ela A.’nın ise kusurunun olmadığı kaydedildi.

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