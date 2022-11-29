  • BIST 4.919,32
  • Altın 1051.948
  • Dolar 18.6324
  • Euro 19.3337
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

'Sabun paketleme' ile 4,5 milyonluk dolandırıcılığa 7 ilde operasyon

İzmir merkezli 7 ilde, 'sabun paketleme işi' adı altında 500 kişiden 4 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağlayan şebekeye operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
'Sabun paketleme' ile 4,5 milyonluk dolandırıcılığa 7 ilde operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan ev kadınlarına yönelik 'ek iş', 'evde sabun paketleme işi' gibi reklamları paylaşarak haksız kazanç sağlayan suç çetesini tespit etti. Teknik ve fiziki takipte, çete üyeleri tarafından sosyal medyada ilgi çekildiği; iletişime geçilenlerden sözde sigorta ücreti, evde sabun paketleme işi için ön ödeme, kapora, vergi, sipariş ve kargo ücretleri adı altında para istendiği saptandı.

Mağdurlardan daha sonra da sigorta, fatura ve vergi ücretleriyle dosya masrafı adı altında para alındığı belirlendi. Şebeke üyelerinin ayrıca bu işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde Adalet Bakanlığı'nın resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resmi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın logosu olan sahte şirket isimlerinin bulunduğu çeşitli belge, vergi levhası ve resim gönderdiği de tespit edildi.

Şüphelilerin bu yolla ülke genelinde 500 kişiden 4 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından ekipler, sabah saatlerinde İzmir merkezli Adana, Antalya, Hatay, Kastamonu, Mersin ve Van'da operasyon başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar; 1 şüpheli öldü, 2 polis yaralı29 Kasım 2022 Salı 10:36
  • Terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada 50 gözaltı kararı29 Kasım 2022 Salı 09:30
  • Şırnak'ta PKK/KCK operasyonlarına 18 gözaltı28 Kasım 2022 Pazartesi 16:44
  • Devre mülk dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyede28 Kasım 2022 Pazartesi 16:36
  • Ülke genelindeki narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 686 şüpheli yakalandı28 Kasım 2022 Pazartesi 16:26
  • Hırsızlık suçundan adli kontrolle serbest kaldığı adliyeden hırsızlık yaparak çıktı28 Kasım 2022 Pazartesi 14:58
  • İçişleri Bakanlığı: Kırklareli'nde 86,5 kilo skunk ele geçirildi27 Kasım 2022 Pazar 16:51
  • Husumetli oldukları kişinin otomobiline çarpıp bıçakladılar27 Kasım 2022 Pazar 16:43
  • Sokakta kız arkadaşını öldürüp intihar etti27 Kasım 2022 Pazar 14:29
  • Elazığ’da 36 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama27 Kasım 2022 Pazar 13:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti