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Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "banyo topu" üretimi yapmaları için anlaştıkları kişilere paralarını ödemeyen "Deterjan Pazarı" isimli şirketin yöneticisi S.K'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, fabrikadan satın aldıkları ürünle banyo topu üreten ve belirtilen tarihte satış için fabrikaya gittiklerinde ücretlerini alamayan kişiler şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirket yöneticisi S.K. ve akrabasının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Etimesgut ve Kahramankazan'da bulunan depo ile adreslerde ekiplerce arama yapıldığı öğrenildi.

1 yıllık teknik takip
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "saadet zinciri sistemi" kurduğu tespit edilen şirket yöneticisi S.K. tarafından yönetilen sistemin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına 1 yıl önce başladı.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, "Deterjan Pazarı" isimli firma üzerinden sisteme dahil olan kişilere banyo topu yapmak üzere hammadde teslim edildiği ve ürünün tamamlanma aşamasında 3 kat ödeme yapılacağının vadedildiği belirlendi.

Sisteme dahil olan kişilere hak edişlerini ödeme sürecinde tıkanmalar yaşandığı ve sistemin çöktüğü tespit edildi.

Çalışma kapsamında 10 binin üzerinde mağdurdan 100 milyon lira üzerinde para toplandığı ve yapılan ürünlerin fabrikada atıl halde olduğu belirlendi.

Ayrıca firmanın son dönemlerde ürün satışı yapmadığı öğrenildi.

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