  • BIST 3.164,96
  • Altın 1008.131
  • Dolar 18.1789
  • Euro 18.2095
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

"Sadece bir günde 2 bini geçti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “3. Dönem Atama Kurası ile bakanlığımızda görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımı dün akşam başladı. Sayı, sadece bir gün içinde 2 bini geçmiş durumda” dedi.
"Sadece bir günde 2 bini geçti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Bakan Koca ilk paylaşımında geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasındaki açıklamalarında yer alan, “Hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızın mutluluğunun sağlanmasıyla sağlık sistemindeki sorunlar çok daha kolay çözülecek. Yurt dışına gidişler azalacak. Çok yakında özel sektörden kamuya geçişlerin artacağını göreceğiz” ifadelerine yer verdi.


Bakan Koca bu paylaşımı sonrasında ise dün duyurusu yayımlanan ve kamuya geri dönmek isteyen doktorlar için açılan 3. Dönem Atama Kurası ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Koca, bu paylaşımında ise, “3. Dönem Atama Kurası ile bakanlığımızda görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımı http://pbs.saglik.gov.tr’den dün akşam başladı. Sayı sadece bir gün içinde 2 bini geçmiş durumda ve önümüzde bir hafta daha var” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aman dikkat: Uçan balon zehir balonu olabilir23 Ağustos 2022 Salı 09:39
  • Nefes borusuna döner kaçtı, yaşamını yitirdi23 Ağustos 2022 Salı 09:16
  • Sağlık Bakanlığı onbinlerce personel alımı yapacak23 Ağustos 2022 Salı 08:42
  • Şifalı diye içilen su böbrek kanserine yol açıyormuş17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:08
  • Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:51
  • Bursa Valisi Yakup Canbolat, koronavirüse yakalandı16 Ağustos 2022 Salı 09:38
  • Fenalaşan yolcusunu sırtına yükleyip hastaneye götürdü15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:39
  • Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin paylaşım12 Ağustos 2022 Cuma 09:58
  • Bakan Koca 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu12 Ağustos 2022 Cuma 09:57
  • Pamuk tarlasında çalışan 10'u çocuk 20 işçi, tarım ilacından zehirlendi11 Ağustos 2022 Perşembe 20:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti