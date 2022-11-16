Sadio Mane için 35 köyden 35 imam geldi 45 hatim indirdi

Bayern Münih'in dünyaca ünlü Müslüman futbolcusu Sadio Mane'nin sakatlığını atlatarak Dünya Kupası'nda oynayabilmesi için ülkesinde 45 hatim indirildi.

Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Senegal Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alacağı son anda netleşen yıldız oyuncu Sadio Mane'nin "çabuk iyileşmesi" için doğduğu köyde Kur'an-ı Kerim okundu.

Sakatlığına rağmen Dünya Kupası'na götürüldü

Senegal basınında yer alan haberlere göre, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırma riskiyle karşı karşıya kalan ancak teknik direktör Aliou Cisse tarafından kadroya dahil edilen Bayern Münih'li Mane için doğduğu köy Bambali'de dua edildi.

35 köyden 35 imam geldi

Mane'nin inşa ettirdiği camide toplanan, 35 köyden gelen 35 imam, Senegalli yıldız oyuncunun sakatlığının hızla iyileşmesi için dua etti, 45 hatim indirildi.

İmamlar, Senegal'in Dünya Kupası'ndan zaferle ayrılması için de dua etti.

Maddi imkansızlıklar içinde doğdu

Sadio Mane, Senegal'in Sedhiou köyünde 10 Nisan 1992'de doğdu, Bambali köyünde amcası ve kuzenlerinin de olduğu 10 kişilik evde büyüdü.

Okula maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemeyen Mane'nin çocukluğu çalışarak ve sokaklarda futbol oynayarak geçti.

Mane'nin en büyük hayali futbolcu olmaktı. 15 yaşında yaşadığı yeri terk ederek Senegal'in başkenti Dakar'a giden Mane, futbol hayatına ülkesinin Generation Foot takımı ile başladı. Uzun süre geçmeden futbolcu izleme ekiplerinin ilgisini çeken Sadio Mane, 2011 yılında Fransa ekiplerinden Metz'in B takımına transfer oldu.

Bir sezon forma giydiği Fransa ekibinde 22 maça çıkıp 2 gol atan Sadio Mane, 2012 yılında Salzburg tarafından transfer edildi. Mane, Avusturya ekibi ile ilk sezonunda 29 maça çıkarken, attığı 19 golle yıldızlaştı. Hızı ve tekniği ile adından söz ettiren Mane, Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekti.

Avusturya ekibiyle 87 resmi maçta toplam 45 gol atan Mane, 4 milyon avroya transfer olduğu Salzburg'dan 2014'te 23 milyon avroya İngiltere ekiplerinden Southampton'a geçiş yaptı. 25 gol atarak başarılı performansını burada da sürdüren Mane, 2016 yılında Liverpool'a 41 milyon avroya transfer oldu. Senegalli yıldız son olarak 32 milyon avro karşılığında Alman devi Bayern Münih'in yolunu tuttu.

Doğduğu köye okul ve cami yaptırdı

Beş vakit namaz kıldığını, Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve dinin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Mane, futbolcu kişiliğinin yanında hayırseverliğiyle de tanınıyor.

Yokluk içinde büyüyen Mane, paranın değiştirmediği futbolcu olarak anılıyor ve bu parayı hayır işlerine harcıyor. Doğduğu köye okul yaptıran Mane, cami ve hastane gibi birçok projeyle de halkına finansal destek sağladı.

Cami tuvaletini temizlemesi beğeni topladı

Attığı gollerin ardından kutlamasını secdeye kapanarak yapan Mane'nin ne kadar mütevazı futbolcu olduğunu kanıtlayan görüntü ise bir maç sonrası yapılan paylaşım oldu. Bir caminin tuvaletini temizlerken kaydedilen videosuyla Mane, taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini kazandı.