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Safa Okulları’ndan coşkulu Çanakkale programı

Etimesgut'ta Özel Safa Okulları'nın "Şanlı Hilal Uğruna" sloganıyla düzenlediği Çanakkale programı aileler ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Safa Okulları’ndan coşkulu Çanakkale programı

Özel Safa Okulları Etimesgut Şubesi, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Şanlı Hilal Uğruna” sloganıyla coşkulu bir “Çanakkale Programı” gerçekleştirdi.

 BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ 

Etkinliğe ilgi hayli yüksek oldu; ailelerin yanı sıra vatandaşlardan yoğun katılım yaşandı. Programın gerçekleştirildiği Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nin 1000 kişilik Ömer Seyfettin Salonu, hınca hınç doldu. Çok sayıda izleyici ayakta kalırken, yoğunluktan pekçok izleyici salona dahi giremedi. 

 250 ÖĞRENCİ GÖSTERİ YAPTI 

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle düzenlenen program İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda Safa Okulları Etimesgut Şubesi ilk ve orta ile lisesinden yaklaşık 250 öğrenci gösteri yaptı. Kimi gösteri izleyicileri duygulandırırken, kimi gösteri coşkuyla karşılandı. 

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Gazete İlksayfa

 

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