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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah kayalıklarda bulundu

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 6 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 17'ye yükselirken cinayette kullanılan silah kayalıklarda bulundu.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah kayalıklarda bulundu

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.  Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu. Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 17 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildİ.

Kaynak: Haber Kaynağı
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