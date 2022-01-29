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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısının 11'e yükseldiği öğrenildi.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Eski Beşiktaş yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na, 27 Ocak günü saat 00.30 sıralarında, Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırı düzenlenmişti.

Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilmiş. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurtarılamamıştı. Olayla ilgili, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Soruşturma kapsamında, cinayetle ilgili 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Böylece toplam şüpheli sayısı 11 oldu.

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