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Safranbolu'da çiçek açan safranda hasat başladı

Adı Safranbolu ile özdeşleşen safran bitkisinde hasat zamanı geldi.
Safranbolu'da çiçek açan safranda hasat başladı

Birçok faydası olan ve üreticisi için katma değeri yüksek ürünler arasında yer alan safran, Karabük'e değer katmaya devam ediyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılması amacıyla yetiştirilen safranın hasadına başlandı.

Safranlar ağustos ayında ekildi

Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede yaklaşık 30 çiftçi tarafından 79 dekar alanda üretiliyor.

35 kilogram hasat bekleniyor

Bu yıl 35 kilogram ürün elde edilmesi hedeflenen safranın çiçekleri toplanıyor.

AA'nın haberine göre, Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, yaklaşık 27 dekar alanda safran üretimi yaptıklarını söyledi.

"Safranın kilogram fiyatı 100 bin lira"

Yılmaz, "Havalar çok güzel, serin ve yağmurlu gitti. Çiçeklenme başladı. 15-20 Kasım'a kadar çiçek almaya devam ederiz. Safranın kilogram fiyatı 100 bin lira." dedi.

"170 bin çiçekten ancak bir kilogram safran elde ediliyor"

Safranın ağırlığının 100 bin katını sarıya boyadığını ifade eden Yılmaz, 170 bin çiçekten ancak bir kilogram safran elde edebildiklerini anlattı.

Safranlar turizme hizmet ediyor

Yılmaz, çiftliklerinde geçen yıl 90 bin misafir ağırladıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yurt içinden ve dışından misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Bu yıl da turlardan çok arayan var. Biz de mutluyuz. Safranbolu, bundan çok güzel verim elde ediyor. Safran hasadı döneminde bölgede çok önemli bir turizm potansiyeli yakaladık. 21-22-23 Ekim'de Safran Festivali var. Sonbaharı turizm açısından çok dolu dolu geçiriyoruz."

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