Sağanak birçok ilde yaşamı olumsuz etkiledi

Yurdun bazı illerinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle su taşkınları yaşandı, ekili alanlar zarar gördü.

Karabük'ün Yenice ilçesinde önceki gün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, Ibracak köyündeki kara yoluna zarar verdi.

Karayolları ekipleri, Yeşilköy mevkisinde bulunan barajın debisinin de artmasının ardından yaşanacak olumsuzluklara karşı yolu çift taraflı trafiğe kapattı.

Filyos Çayındaki debinin azalması ve kara yolunun onarımının ardından Karabük-Zonguldak kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, dün akşam Yenice merkezde kesilen elektrikler bugün itibarıyla yeniden verildi. Sağanak ilçe merkezindeki bazı bölgelerde elektrik hatlarına zarar vermiş, İnce Dere'nin taşmasının ardından ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için elektrikler tamamen kesilmişti.

İlgili kurumlar tarafından su tahliyesi ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığı ilçede esnaf, yeniden dükkanlarını açmaya başladı.

Köylere ulaşımı sağlayan hasarlı ve yıkılmış köprüler ile heyelan olan yollar da İl Özel İdaresi ekipleri tarafından onarılmaya başlandı.

Öte yandan AA ekipleri, taşkınların ardından hasar oluşan ilçeyi havadan görüntüledi.

Sakarya'da su taşkınları yaşandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir mahallede su taşkını meydana geldi, evlerin giriş katlarını su bastı.

Batı Karadeniz'de etkili olan sağanağın ardından Demiraçma, Alandere, Yayla, Hızar mahallelerinde taşkınlar meydana geldi.

Özellikle Demiraçma Mahallesi'nde yollar ve tarım arazileri su altında kaldı, evlerin bahçelerini ve giriş katlarını su bastı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Demiraçma ve Alandere mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşların evlerine giderek sohbet etti.

Kaldırım, gazetecilere, iki mahallede sıkıntı yaşandığını ancak önceden alınan tedbirler, kurumlar ile vatandaşların teyakkuzda olması sonucu herhangi bir kaybın yaşanmadığını bildirdi.

Tüm ekiplerin sahada olduğunu belirten Kaldırım, "Cana gelen bir şey yok. Alandere ve Demiraçma mahallelerimizde 10'a yakın ev ve iş yerinde su basması şeklinde ufak sıkıntılar oldu. Vidanjörler, iş makineleri sevk edildi. Ekiplerimiz gece boyu çalışmalarına devam edecek. Tarım arazilerinde de sıkıntı var mı yok mu ekiplerimiz sahada çalışmalarını yaparak, vatandaşımızın nerede sıkıntısı varsa giderecekler." dedi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde ekili alanlar zarar gördü

İlçede sabah başlayan yağış, öğlen şiddetini artırdı. Yağış, Belkavak Deresi ile Temençe Çayı'nın taşmasına neden oldu. Sel suyu, Çiftlikler Mahallesi'ndeki buğday ekili arazide zarara neden oldu.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yağışın ardından Çiftlikler Mahallesi'ne giderek, incelemelerde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sait Ekici ve Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner'in de katıldığı incelemede Gelgör, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi.

Gelgör, AA muhabirine, taşkın nedeniyle ev ve iş yerlerinde zarar oluşmadığını, tarım arazilerinde ise ilgili kurumlar tarafından zarar tespit çalışması yapılacağını söyledi.

Yozgat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kent merkezinde yaklaşık bir saat etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Cemil Çiçek Bulvarı'nda seyreden sürücüler, Çemsan mevkisindeki mazgalların tıkanmasıyla oluşan su birikintisinden geçmekte zorlandı.

Yozgat Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak suyun tahliyesini sağladı.

Sinop'ta taşkınların ardından dere ve ırmakların debileri düştü

Sinop'ta iki gündür etkili olan sağanağın ardından bazı bölgelerde meydana gelen su baskınları, alınan tedbirler sayesinde küçük çapta hasarla atlatıldı.

Kentte iki gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, kent merkezi ile Ayancık ve Türkeli ilçelerinde su baskınlara neden oldu.

Yağış sebebiyle kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına su doldu. AFAD, İl Özel İdaresi ve Sinop Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle bodrum katlara dolan su kısa sürede boşaltıldı.

Yağışın etkili olduğu Ayancık ve Türkeli ilçelerinde ise her iki ilçe merkezlerinden geçen ırmak ve derelerin debisi yükseldi. Devlet Su İşleri, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince alınan önlemler sayesinde Ayancık ilçesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Türkeli ilçesinde ise bazı güzergahlarda küçük çapta hasar oluştu.

Adana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde de şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle bazı seralar zarar gördü, bazı depo ve ambarların çatısı uçtu.

Bölgede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.