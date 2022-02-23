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Sağanak yağış neredeyse tüm yurda yayılacak, pazar güneş geri gelecek

Bugün batı kesimlerde başlayacak sağanak yağış yarın neredeyse tüm yurda yayılacak. Yağışların hafta sonuna kadar birçok bölgede sağanak yağış, Doğu Anadolu'da ise kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
Sağanak yağış neredeyse tüm yurda yayılacak, pazar güneş geri gelecek

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi, Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'da 2 ila 4 derece azalacak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, zamanla Marmara bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 14
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerine kadar İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21
Trabzon: Parçalı bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5
Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 16

ÖNCE TÜM YURTTA YAĞIŞ, SONRA TÜM YURTTA GÜNEŞ

Sağanak yağış yarın neredeyse tüm yurtta etkili olacak. Doğu Anadolu bölgesinde ise kar yağışının görülmesi bekleniyor. 

Yağışlar cumartesi günü de devam edecek. Pazar günü ise yurt genelinde güneşli ve parçalı bulutlu havanın hakim olacağı ifade ediliyor.

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