Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozu olarak yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı

Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşısının yarından itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozu olarak acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle geldiği Ankara Şehir Hastanesinde aşı yaptıran Koca açıklamalarda bulundu.

Koca, yerli aşı TURKOVAC'ı Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlara adayarak bu kişilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişi olduğunu vurgulayan Koca, "TURKOVAC 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşımız oldu. En son 24 yıl önce, 1998'de BCG (verem) aşısı üretilmişti." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "Özellikle 50 yıl aradan sonra tamamen, yüzde 100 yerli, Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok tarihi önemde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu bekleyen birçok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımıza TURKOVAC ile aşı olmalarını, özellikle hatırlatma dozlarını da TURKOVAC ile yaptırmalarını ısrarla tavsiye ediyorum." dedi.

TURKOVAC'ın Hıfzıssıhhanın yeniden dirilmesinin ilk adımı olduğunu söyleyen Koca, vatandaşlara Omicron varyantının gündemde olduğu bu süreçte hatırlatma dozları da dahil olmak üzere erken dönemde TURKOVAC yaptırmalarını önerdi.

"Yarından itibaren şehir hastanelerimizde uygulama başlamış olacak"

Koca, TURKOVAC aşı randevularının açılacağı zamana ilişkin de "Yarından itibaren bütün vatandaşlarımız özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere, gelecek hafta daha yoğun olacak ama yarından itibaren şehir hastanelerimizde uygulama başlamış olacak." ifadesini kullandı.

TURKOVAC'ın iki farklı çalışmayla acil kullanım onayı aldığını aktaran Koca şunları kaydetti:

"Biri faz-3 çalışmasıyla Hacettepe merkezli bir çalışma, ikincisi Şehir Hastanesi merkezli, 42 merkezde devam eden rapel hatırlatma dozu dediğimiz dozla yapılan ikinci çalışma. Yani iki Sinovac sonrası Sinovac ve TURKOVAC'ın kıyaslamasıyla devam eden ikinci hatırlatma dozuyla çalışma yapıldı. Bu iki çalışmayla acil kullanım onayı verilmiş oldu. Önümüzdeki günlerde de bilim insanlarımız bununla ilgili verileri daha net açıklamış olacaklar."

Koca'nın ardından TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin de hatırlatma dozu olarak TURKOVAC yaptırdı.

"Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır"

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada ise kurulun salgının seyri, Omicron varyantının etkisi, aşılama programı ve TURKOVAC aşısının kullanıma alınması gündemiyle toplandığını belirtti.

Son haftada günlük vaka sayılarındaki artışın belirginleştiğini belirten Koca, vaka sayılarındaki artışın temel sebebinin kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşması olduğunu ifade etti. Koca, şöyle devam etti:

"Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir. Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır."

Maske kullanımının hastalığın kişiye bulaşmasını değil, hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellediğini belirten Koca, maske kullanmanın karşıdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Koca, kapalı ortamlarda geçirilen sürenin mümkün olan en kısa süre olması ve maske kullanımından kesinlikle taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu TURKOVAC ile olabilirsiniz"

Aşılama programı sayesinde toplumda önemli ölçüde aşılanma sağlandığına ve yeni durumda hatırlatma dozunun öneminin son derece arttığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz. Yerli aşımız TURKOVAC yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu TURKOVAC ile olabilirsiniz."