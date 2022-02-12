Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık çalışanına yapılan saldırıya ilişkin "Fail savcılığa sevk edildi, olayla ilgili avukat görevlendirildi. Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir Kovid-19 hastasının bir sağlık çalışanına saldırmasına tepki gösteren Koca şunları kaydetti:

"Dün gece İstanbul'da bir şiddet olayı daha yaşadık. Bir Kovid hastası, enjeksiyon sırasında canını acıttığını söylediği arkadaşımızı yumrukla darbederek burnunda kırığa yol açtı. Fail savcılığa sevk edildi, olayla ilgili avukat görevlendirildi. Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak."