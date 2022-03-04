Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarını ilgilendiren açıklama!

Sağlık Bakanı Koca: Hekimlerin, tüm sağlık personelinin sorunları tüm toplumun ve devletin sorunudur, Covid-19’un en büyük ciddiyeti gösterdiği döneme eş önemdedir. Uzun süredir gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Çok yakında sonuçlar görülecek. Hiçbirimizin şüphesi olmasın.
Bakan Koca, Kanal7 Ankara Temsilcisi ve Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Mehmet Acet'e, sağlık çalışanlarının beklediği düzenlemeler hakkında açıklama yapmıştı.
Koca, sağlık çalışanlarına şiddete ciddi yaptırım ve özlük haklarında iyileştirmeleri kapsayan düzenlemelerle ilgili bilgi vermişti.
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