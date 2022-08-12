  • BIST 2.873,02
  • Altın 1033.038
  • Dolar 17.9568
  • Euro 18.4919
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin yönetmeliğin yayınlanmasına az bir süre kaldığını ifade etti.
Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin paylaşım

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Carpe diem. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, daha önce gazetecilerin, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin sorusuna, "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek." yanıtını vermişti.

Koca, sosyal medya hesabından daha önce de "Sağlıkta çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık çalışanlarımız son 2,5 yılın ağır şartlarında yıprandı. Yapılan iyileştirmeler 15 Ağustos'ta herkes için gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz." paylaşımını yapmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB’den yeni Kovid-19 aşı alımı anlaşması04 Ağustos 2022 Perşembe 01:00
  • Bolu'da içme suyundan etkilenen 31 kişinin tedavisi sürüyor03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:32
  • Cenaze yemeğinden etkilenen 104 kişi hastaneye başvurdu29 Temmuz 2022 Cuma 23:31
  • Silvan Barajı inşaatı tünelinde 18 işçi gazdan zehirlendi29 Temmuz 2022 Cuma 21:35
  • Sağlık Bakanı Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı29 Temmuz 2022 Cuma 09:00
  • Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, içme suyundan etkilenen hastaları ziyaret etti25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:21
  • UNICEF: İdlib'deki saldırıda 5 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:54
  • ABD'de ilk kez çocuklarda maymun çiçeği virüsü görüldü23 Temmuz 2022 Cumartesi 13:10
  • Sağlıkçılar mahalleye gidip engelli ve yaşlı vatandaşların hatırlatma aşılarını yaptı22 Temmuz 2022 Cuma 17:36
  • Bolu'nun Yuva köyünde su kaynaklarında temizlik çalışmaları sürüyor21 Temmuz 2022 Perşembe 16:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti