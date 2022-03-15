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Sağlık Bakanlığı işçi alacak.. İşte başvuru şartları, tarihleri

Sağlık Bakanlığı binlerce işçi alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı için duyuru yayınladı. 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Bunların büyük kısmını temizlik işçisi oluşturuyor. İşte başvuru tarihleri ve başvuru şartları:
Sağlık Bakanlığı işçi alacak.. İşte başvuru şartları, tarihleri

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı binlerce işçi alımı yapacak. 
Sağlık Bakanlığı işçi alımı için duyuru yayınladı.

SADECE 1 MESLEĞE BAŞVURU YAPILABİLECEK

Bakanlığa 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Bunların büyük kısmını temizlik işçisi oluşturuyor. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları ise şöyle:

Başvurular, İŞKUR’un internet sitesi üzerinden 15/03/2022 - 21/03/2022 tarihleri arasında yapılabilecek. İşçi alım ilanında şu bilgiler aktarıldı: "Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır."

İlanın detayları için TIKLAYIN

saglik-bakanligi-isci-alimi.jpg

 TAM LİSTE 

Sağlık Bakanlığı'nda hangi kadro için kaç işçi alımı yapılacak? İşte tam listesi:

saglik-bakanligi-isci-alimi-kadro-listesi.jpg

 

www.gazeteilksayfa.com


 

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