Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları başladı mı?

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı’na personel alımının detayları belli oldu. Bakanlığın personel alım ilanı Resmi Gazete’nin 28 Kasım tarihli sayısında yayımlandı. Kuruma tam 31 bin 183 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Alınacak personeller Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilecek.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel kadroları ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.
BAŞVURULAR İNTERNETTEN
Adaylar tercihlerini 30 Kasım 2022 - 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. Posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.