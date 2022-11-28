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Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları başladı mı?

Sağlık Bakanlığı’na personel alımının detayları belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlık ilanına göre, kuruma tam 31 bin 183 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. ÖSYM üzerinden alınacak başvurular 30 Kasım’da başlıyor ve 5 Aralık’ta sona erecek.
Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları başladı mı?

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı’na personel alımının detayları belli oldu. Bakanlığın personel alım ilanı Resmi Gazete’nin 28 Kasım tarihli sayısında yayımlandı. Kuruma tam 31 bin 183 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Alınacak personeller Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilecek. 

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel kadroları ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Adaylar tercihlerini 30 Kasım 2022 - 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapabilecek.  Posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı için TIKLAYIN. 

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www.gazeteilksayfa.com
 

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