Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları başladı mı?

Sağlık Bakanlığı’na personel alımının detayları belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlık ilanına göre, kuruma tam 31 bin 183 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. ÖSYM üzerinden alınacak başvurular 30 Kasım’da başlıyor ve 5 Aralık’ta sona erecek.