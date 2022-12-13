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Sağlık Bakanlığı takviye edici gıdalar konusunda vatandaşları uyardı

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada “takviye edici gıda” hakkında vatandaşları uyardı. Takviye edici gıdalar ile ilgili yapılan sloganlara insanların itibar etmemesi gerektiği kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı takviye edici gıdalar konusunda vatandaşları uyardı

Sağlık Bakanlığı takviye edici gıdaların dengeli ve yeterli beslenmenin yerini tutmayacağının altını çizerek bu ürünlerin “sigarayı bırakma, kilo verme” gibi söylemlerle satışlar yapıldığını ve vatandaşların bu söylemlere itibar etmemeleri gerektiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Türkiye Beslenme Rehberi’ni güncelledi. Yapılan bu güncellemede Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması'nın verileri, yurt dışındaki uygulamalar, Türk halkının beslenme alışkanlıklarını dikkate alındı. 

Yeni rehber, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümlerinden akademisyenlerin katkısı ile yapıldı. 

Önceki rehberden farklı olarak, besin destekleri, fermente besinler, popüler diyetler, hazır öğünler, besin eleme diyetleri ve sürdürülebilir beslenme gibi konularda gündem olan öneriler yer aldı.

FERMANTE BESİNLER TOKSİK MADDELERİ ETKİSİZLEŞTİRİYOR 

Bu durumun akabinde, son yıllarda özellikle bağırsak mikrobiyatasının insan sağlığına etkilerinin anlaşılması ve "probiyotik" kavramının gelişmesi, fermente besinlere olan merağı artırdı.

Zeytin, yoğurt, bazı peynir türleri, kefir, sirke ve ekmek gibi ürünleri içine alan fermente besinler, besinin raf ömrünü uzatmasının yanında sindirimi artırıyor. Fermante besinler, toksik maddeleri etkisizleştirmesi, besindeki alerjenlerin azaltılması ve vitaminler açısından besin kalitesini artırma gibi olumlu özellikler barındırıyor. Fakat bu ürünler, farklı fermantasyon şartlarında yapıldığı için hepsinden aynı sağlık etkileri beklenmemeli.

TBSA-2017 sonuçlarına göre besin desteklerine ilişkin yeni bir bölümün düzenlediği rehberde, Türkiye'de destekleyici gıda olarak en çok vitamin ve minerallerin seçildiği, 15 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 9,9'unun bu ürünleri kullandığı açıklandı.

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR İLAÇ DEĞİL 

Yayınlanan rehberde, takviye edici gıdalardan çeşitli sebeplerden ötürü mineral, vitamin gereksinimlerinin karşılanamadığı durumlarda faydalanabileceği fakat bu ürünlerin asla yeterli, dengeli beslenme kadar etkili olamayacağı ve ilaç olmadıklarına dikkat çekildi.

Hamile ve emziren kadınların, kronik hastalığı olan veya ilaç kullanan kişilerin takviye edici gıda kullanmadan önce doktorlarına fikir sormalarını, bu ürünlerin etiketlerinde hangi yaş grubuna uygun olduğu gibi bilgilere önem verilmesi gerektiği belirtildi. 

Takviye edici gıdaların vücut ağırlık kaybı ya da artışı üzerinde etkili olduğu aktarılarak boy uzamasına da yardımcı olduğu bildirildi. Aynı zamanda bakanlıktan şu uyarılar da yapıldı: ”Sigarayı bırakmayı sağladığı gibi ifadeler veya imalarla satışa sunulması yasal düzenlemelere aykırıdır. Tüketiciler bu tip yanıltıcı beyanlara itibar etmemelidir."

gazeteilksayfa.com

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