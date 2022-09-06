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Sağlık Bakanlığına 1356 engelli sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün yapılacak

Sağlık Bakanlığının engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı için saat 10.00'da noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığına 1356 engelli sürekli işçi alımı için kura çekimi bugün yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alımı yapılacak.

Başvurular, 15-19 Ağustos tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlanırken alım için kura çekimi bugün saat 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Sağlık Bakanlığının YouTube kanalından (https://youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacak. Alımlarda herhangi bir mülakat süreci olmayacak.

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