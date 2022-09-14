Sağlık Bakanlığı'ndan hastane randevusu açıklaması: Kota iddiaları asılsız

Bazı basın ve yayın organlarında hastane randevularının aylık 3 randevu ile sınırlandırıldığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Randevular konusunda bazı medya organları tarafından ortaya atılan sınırlama haberlerinin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan “Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı” iddiaları üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür.

Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir.

Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.