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Sağlık çalışanını su şişesi ile yaralayan sanığa 1 yıl hapis

SAMSUN’da annesiyle birlikte geldiği hastanede, tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Y.'yi su şişesiyle başına vurup yaralayan Edanur Çorbacı (18), hakkında açılan davada 1 yıl 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Sağlık çalışanını su şişesi ile yaralayan sanığa 1 yıl hapis

Olay, geçen yıl 9 Mart’ta Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Annesi Filiz Çorbacı ile birlikte hastaneye giden Edanur Çorbacı ile sağlık çalışanı Nurhan Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Edanur Çorbacı, Nurhan Y.’nin başına su şişeyle vurup, darbetti. Kaşı açılan Nurhan Y. aynı hastanede tedaviye alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastane polisi tarafından gözaltına alınan Edanur Çorbacı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bir süre tutuklu kalan Çorbacı daha sonra tahliye edildi.

Olay tarihinde 17 yaşında olan Edanur Çorbacı’ya ‘yaralama’ suçundan yargılandığı Samsun 1’inci Çocuk Mahkemesi’nde 1 yıl 10 gün hapis cezası ile ‘hakaret’ suçundan 6 bin 330 lira adli para cezası verildi.

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