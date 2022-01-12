Sahil Güvenlik 2021'de Yunanistan'ın denizde ölüme terk ettiği 15 bin kişiyi kurtardı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçen yıl Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 bin 174 düzensiz göçmene yaşam eli uzattı.

Ülkelerinden iç savaş ve karışıklıklar nedeniyle ayrılarak Avrupa'da daha iyi bir hayat kurmak için "umut yolculuğu"na çıkan düzensiz göçmenler, denizde Yunanistan unsurlarının kötü muamelesiyle karşı karşıya kalıyor.

Yunanistan unsurları, lastik bot, can salı ya da motorlarını söktükleri teknelerdeki düzensiz göçmenleri, değerli eşyalarını alıp Türk kara sularına geri itiyor.

Ege Denizi ve Akdeniz'de ölümle burun buruna gelen düzensiz göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki verilere göre, 1 Ocak-31 Aralık 2021 arasında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 bin 174 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

İzmir'de 6 bin 595, Muğla'da 2 bin 945, Aydın'da 2 bin 909, Çanakkale'de 1570, Balıkesir'de 1126 ve Antalya'da 29 geri itilen düzensiz göçmen kurtarıldı.

Geçen yıl 15 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.